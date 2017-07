Sono andati via Salah e Paredes, a breve lo faranno Rudiger e Mario Rui e c'è ancora da decidere il futuro di Manolas. Ma in casa Roma non manca l'entusiasmo. Questa mattina, nel ritiro di Pinzolo, i tifosi hanno accolto il direttore sportivo Monchi, a cui - oltre agli autografi - hanno chiesto anche diversi aggiornamenti di mercato: "Manolas? Resta con noi. Per Defrel invece è ancora lunga, il Sassuolo chiede molti soldi".



APPUNTAMENTO AL CIRCO MASSIMO - Oltre alle notizie su acquisti e cessioni, il popolo giallorosso ha dato un consiglio sentito all'ex Siviglia: "Devi portare giocatori forti, dobbiamo battere la Juventus". Una richiesta a cui lo spagnolo ha risposto prontamente: "A fine anno ne parliamo, ci vediamo al Circo Massimo". Un "appuntamento" dato ai tifosi nel luogo in cui, nel giugno del 2001, la Roma festeggiò la conquista del terzo scudetto della sua storia, con il concerto di Antonello Venditti e lo spogliarello di Sabrina Ferilli.