Monchi, direttore sportivo della Roma, parla a Premium Sport prima della sfida col Verona: "Quando parli di una grande squadra è normale che si creino polemiche e discussioni in città, la pressione è alta ma noi dobbiamo saperci convivere. Dobbiamo rimanere tranquilli: Di Francesco ha appena cominciato il suo lavoro, ha tanto fiducia nella squadra, la stessa fiducia che abbiamo noi. Assieme stiamo cercando la strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi. Under? È un giocatore giovane ma di personalità. Il ritorno di Florenzi? La notizia migliore di oggi: Alessandro è un giocatore importante per noi, in campo e nello spogliatoio