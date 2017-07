La Roma sta accelerando per chiudere la trattativa che porta a Gregoire Defrel. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in questi minuti è in corso l'incontro tra il Sassuolo e i vertici della società giallorossa, rappresentata nell'affare dal direttore sportivo Monchi e dal suo assistente Massara. Per il Sassuolo sono presenti Carnevali e Angelozzi.