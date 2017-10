Monchi, direttore sportivo della Roma, parla a Premium Sport prima della sfida col Napoli: "La sconfitta della Juve dimostra che la corsa scudetto è molto aperta ed equilibrata. Noi abbiamo una partita difficile contro l’avversario più forte in questo momento, ma se vogliamo salire in classifica dobbiamo affrontare queste sfide. Noi vogliamo vincere e continuare la strada iniziata dopo l’Inter. Chi toglierei al Napoli? Ne hanno tanti, tutti sono buoni giocatori, per questo sono primi in classifica. Preparazione estiva? Siamo stati quasi tutto il tempo nello stesso posto, i problemi sono derivati dagli impegni dei calciatori con le nazionali".