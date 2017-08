La conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Pellegrini è stato l'occasione per Monchi per fare un punto sul mercato della Roma, partendo, ovviamente, da Mahrez: "In quanto a Mahrez, la situazione non è cambiata rispetto all'ultima conferenza stampa. Voglio fare due riflessioni. Primo, una squadra come la Roma, con giocatori come Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Dzeko, Fazio, Kolarov eccetera non può dipendere dall'esterno destro che arriva. Credo che la garanzia del rendimento di questa squadra è il collettivo che abbiamo. Se il primo messaggio è conformista, il secondo è ambizioso: Mahrez o no, chi arriva sarà un giocatore importante che darà qualità a una squadra magnifica".



Due parole, poi, su Emre Mor: "Oggi è Emre Mor, ieri era Rodrigo Caio. Non mi piace contestare nome per nome perché fa parte del mio lavoro cercare possibilità. Tutti i nomi usciti sono giocatori interessanti, che potrebbero essere obiettivi della Roma, è importante mantenere discrezione, non vorrei parlare pubblicamente, creerei confusione. In quanto alle uscite, stiamo lavorando tentando di trovare soluzioni, in alcuni casi siamo più vicini a trovarle, in altri più lontani. Abbiamo ancora un mese di tempo. Mi preme dire che è importante tener conto che si tratta di persone, non si tratta di obbligare nessuno ad andare in una destinazione non gradita e che nasca tutto da una scelta condivisa. Se cerchiamo un esterno anche destro? Più che il piede, che preferiamo sia mancino, è il profilo di giocatore. È vero che per il modo di giocare del mister sarebbe preferibile un mancino, ma può essere anche destro con tendenza ad accentrarsi".



Infine, Manolas e il rinnovo: "Ho parlato molto con Kostas, gli ho trasmesso l'idea che abbiamo, altro non è che quello che ho già detto. I tempi li detterà il club, lui ha fiducia nella società e la società ha dimostrato di meritare questa fiducia. Partiamo da una fiducia reciproca".