"Siamo contenti dopo tanto tempo. Credo che, dopo due o tre settimane d’allenamento in squadra, il mister ha pensato che sia pronto. Ci aspettiamo che sarà una buona partita". Monchi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Mediaset Premium si dichiara felice per l'esordio di Rick Karsdorp e commenta la vicenda degli adesivi di Anna Frank: "E’ una roba brutta. Noi siamo dei personaggi pubblici e dobbiamo sempre dare l’esempio. Purtroppo è una roba brutta, tutti dobbiamo mostrare che il calcio è diverso da questo". Tornando al campo, il d.s. ha parlato anche di Hector Moreno: "E’ arrivato dopo un po’ di tempo di riposo per la Nazionale. Questo non gli ha permesso di essere al 100% velocemente. Credo che la scorsa partita col Torino abbia fatto una buona partita e per questo Eusebio ha fiducia in lui. Ha giocato in Olanda, in Spagna, è capitano della Nazionale ed ha esperienza. Il suo principale problema è stato il poco tempo per riposare dopo la Confederation".