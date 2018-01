Prima della strigliata a Trigoria il ds romanista Monchi ha passato tre giorni in Spagna, tra Siviglia e Madrid. Ufficialmente per relax, ma di questi tempi un direttore sportivo non può rilassarsi. Nel lungo week end iberico Monchi avrebbe intensificato i contatti con l'entourage di Juanfran per convincere il terzino a vestirsi di giallorosso prima della scadenza del suo contratto con l'Atletico Madrid a giugno. L'eventuale cessione di Bruno Peres al Benfica aprirebbe, infatti, un vuoto a destra che Monchi vorrebbe coprire con un giocatore d'esperienza come Juanfran.