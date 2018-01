La Roma pensa al futuro e guarda in Francia per rinforzare la difesa. Nel mirino di Monchi c’è William Bianda, classe 2000 di proprietà del Lens, squadre di Ligue 2. Il centrale transalpino, che compirà 18 anni il prossimo aprile, ha collezionato finora solo 2 presenze in prima squadra, ma è un punto fermo della nazionale francese under 18. A riportarlo è Sportitalia