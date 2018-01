Il ds della Roma Monchi interviene in conferenza stampa per commentare le tante voci sulle cessioni, da Dzeko ed Emerson a Nainggolan: "Parlerò in spagnolo per essere il più chiaro possibile. Tolgo poco tempo al mister ma siamo costretti a fare chiarezza. Leggo in questi giorni che saremmo una squadra in smobilitazione e che venderemmo giocatori a loro insaputa. Sono fatti molto distanti dalla realtà. Non è una colpa avere giocatori forti che interessano a tanti club. Se arriveranno le offerte è mio dovere ascoltarle, così come quando a farle siamo noi. Come ho fatto a Siviglia, dove qualche risultato è arrivato. Prenderò le decisioni che ritengo giuste. Ho fatto il triplo delle chiamate per cercare giocatori rispetto a quelle ricevute. La Roma non va a caccia di offerte, non voglio ridimensionare la rosa. Ai tifosi dico che il nostro obiettivo è sempre lo stesso, rinforzare la squadra. Un ds è sempre contento quando escono i nomi dei propri giocatori sui giornali, ma non pensate che stiamo dormendo".