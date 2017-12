Intervistato da Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro il Torino il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato anche e soprattutto del prossimo mercato invernale: "La coppa è molto importante per noi perchè è importante come competizione in sè".



EMERSON PALMIERI - "Noi abbiamo molta fiducia in Emerson Palmieri. Se piace alla Juventus? Chiedetelo ai loro dirigenti... Noi siamo contenti perché è sempre più pronto. Oggi gioca titolare dopo tanti mesi, siamo felici di riaverlo".



MERCATO - "Mercato? Si parla di tanti giocatori ma ora pensiamo al Torino, poi alla Juventus per crescere in campionato. Poi quando apre il mercato parleremo con il mister e vedremo".



BERARDI - "Berardi? Noi abbiamo bravi giocatori in quel ruolo. Oggi abbiamo una squadra pronta e non ci serve nessuno in quel ruolo".



DI FRANCESCO - "Se Mi aspettavo questa Roma? Sapevamo sarebbe stato difficile, cambiato allenatore e preso 8 giocatori, ma abbiamo fiducia nel lavoro. Siamo in un buon momento, questo però è un lavoro fatto dal mister".



LA CHAMPIONS - "Champions? Vincere il girone è stata una cosa bella per la società".