Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Bologna, soffermandosi anche su due giocatori che hanno molte richieste in ottica di mercato, Alisson (che interessa a Liverpool, PSG e Real Madrid) e Pellegrini (che piace invece alla Juventus) : "Tutti i giocatori possono crescere, anche Alisson può migliorare ancora. Sono stanco di parlare del suo futuro, mi fanno sempre le stesse domande, ma lo capisco. A oggi non abbiamo alcuna offerta e non abbiamo intenzione di fare niente, siamo contenti di averlo e vogliamo approfittare del suo lavoro. Quanto vale? Non lo dico, non voglio venderlo. Pellegrini? La clausola di Lorenzo non è quella di cui si parla. Lui è contento di stare qui, è romano e romanista, ha fatto il settore giovanile e non ci sarà nessun futuro diverso. La società è felice di lui".



SU SCHICK - "Oggi dobbiamo pensare solo al Bologna e allontanare Inter e Lazio che ci sono dietro, vinciamo oggi e poi pensiamo a preparare la prossima sfida contro il Barcellona. Schick? Lui ha detto che si aspettava qualcosa in più, noi abbiamo la stessa fiducia di questa estate, restiamo convinti che abbia una grandissima qualità, ha bisogno di continuità e gol per non perdere la fiducia, mi sembra che per un attaccante sia importante. Lui è convinto che migliorerà, aspettiamolo".