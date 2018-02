Il mercato della Roma si muove a centrocampo. Oltre a cercare di blindare Lorenzo Pellegrini, il primo obiettivo in vista della prossima stagione è il croato del Real Madrid, Mateo Kovacic (classe 1994 ex Inter).



NO A BADELJ - Sempre secondo il Corriere dello Sport, abbandonata invece la pista che porta a un altro croato: Milan Badelj. Il mediano della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno, ha dichiarato: "Si parla della Roma come di altre squadre, ma sono un giocatore viola. La possibilità di restare c'è sempre, qualifichiamoci per l'Europa e poi decido. Non sono le condizioni economiche a fare la differenza, quanto piuttosto quella che potrebbe diventare un'occasione per la vita".



IN MANO CASTRO - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ds Monchi ha bloccato il talentuoso centrocampista del Newell's Old Boys, Nicolas Castro (classe 2000) per circa 600mila euro. Il giovane argentino sarebbe già a Roma: nel fine settimana è previsto l'arrivo dei dirigenti del club per la firma.



FLORENZI - Intanto presto ci sarà un incontro con l'agente di Alessandro Florenzi per discutere il rinnovo del contratto. Attualmente guadagna meno di 2 milioni di euro netti all'anno, si lavora dai 3 milioni in su. La trattativa sarà lunga, non è prevedibile oggi l'inserimento di una clausola rescissoria come da prassi per gli ultimi rinnovi.