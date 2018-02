Queste le parole del direttore sportivo della Roma Monchi a pochi minuti dall'andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar: "A me manca da tutta la vita arrivare ai quarti di finale, per la fiducia della Roma sarebbe una vittoria importante, sappiamo che sarà difficile qualificarci, lo Shakhtar gioca molto bene a calcio ma i ragazzi sono concentrati, abbiamo un'opportunità importante. - ha detto a Mediaset Premium - Qualificazione per blindare i giocatori? Economicamente è importante andare avanti, noi abbiamo Alisson ed è importante averlo qui con noi. Come ho scoperto Ünder? Aveva fatto bene in Turchia e la Roma lo aveva monitorato prima di me. Deve restare tranquillo, Di Francesco è stato molto bravo con lui, lo ha aspettato e inserito al momento giusto".