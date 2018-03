Monchi, direttore sportivo della Roma, parla ai microfoni di Premium prima del match fra i giallorossi e il Napoli: "Il futuro di Di Francesco? Parlo ogni giorno con il mister e sa che la società ha grande fiducia in lui. E’ pronto per continuare la strada che abbiamo deciso di intraprendere quest’estate. Questo è il momento di stare uniti. Raiola ha detto che ha offerto Balotelli alla Roma? E’ stato offerto a gennaio quando si parlava di una possibile partenza di Dzeko. Raiola è furbo e sa cosa deve fare per i suoi giocatori. Di Francesco in conferenza ha detto la verità, quando era a Sassuolo lo avrebbe voluto e anche Raiola ha detto la verità perché è vero che ne abbiamo parlato ma a gennaio. Noi siamo contenti dei nostri attaccanti e non stiamo pensando di sostituire nessuno".