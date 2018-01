La Roma si muove per cercare rinforzi da regalare ad Eusebio Di Francesco in vista dell'imminente partenza di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri direzione Chelsea. Il nome caldo è quello di Aleix Vidal, esterno in uscita dal Barcellona. La società giallorossa, in particolare il direttore sportivo Monchi, si sta muovendo concretamente per portare a Roma il laterale destro classe 1989 con un passato al Siviglia. Monchi lo conosce bene e lo aveva portato a Siviglia, adesso vuole metterlo a disposizione di Di Francesco.



SI TRATTA - La trattativa è avviata, i contatti con l'entourage del giocatore e col Barcellona sono iniziati un paio di settimane fa: si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto verso i 10-11 milioni di euro, da stabilire quanti di parte fissa. Vidal sarebbe un jolly perfetto per Eusebio Di Francesco, in grado di giocare da terzino destro o da esterno alto, proprio come Florenzi. Trattativa in corso, la Roma si muove alla ricerca di rinforzi. Il mirino è puntato in Spagna.