Il ds della Roma Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con la Spal: "Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più importante anche per la prossima stagione. Peccato non aver fatto un meccato più corposo a gennaio? Credo che la squadra sia pronta, abbiamo fatto turnover con il Genoa, oggi e credo che la squadra che va in campo sia forte. Penso che abbiamo la competitività per andare avanti nelle due competizioni. Sacrificare un big in estate? La strada è già fatta, sappiamo quello che dobbiamo e vogliamo fare. Ora però dobbiamo restare concentrati perché sarà un mese emozionante per tutti i romanisti. Stiamo lavorando per provare ad avere la miglior squadra possibile l'anno prossimo. Non credo sia il momento ora di pensare se manderemo via o meno qualcuno. Spal partita più importante? Per me la partita che si gioca è sempre la più importante. Ci serve la massima concentrazione, è il primo caldo e va gestito bene. E' una partita importante per il presente e il futuro della squadra. Schick? Sta arrivando a quello che ci aspettiamo da lui, ha fatto belle partite con Barcellona e Lazio. Da parte nostra, società, giocatori, ha la fiducia di tutti: siamo convinti che abbia tante qualità".