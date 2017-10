Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dal big match contro il Milan: "Una vittoria oggi sarebbe importante per non allontanarci dalle prime e per continuare con fiducia il lavoro che stiamo facendo. Le polemiche di Pallotta in estate? Abbiamo dimenticato tutto. Abbiamo salutato normalmente Fassone e Mirabelli, non dobbiamo guardare indietro, oggi conta la partita. Dobbiamo parlare soltanto dell'aspetto sportivo. A Trigoria si lavora molto bene e pensiamo solo a questo".



SUL MERCATO - "Siamo sulla strada giusta. Dobbiamo aspettare per arrivare al top, ma abbiamo tanta fiducia nel lavoro di Di Francesco. La dirigenza lavora tutti i giorni per trovare i giocatori buoni per il futuro, ma in questo momento il mercato è chiuso e quindi dobbiamo avere fiducia nei ragazzi già presenti in gruppo".