Monchi, direttore sportivo della Roma, parla a beIN Sports dopo il sorteggio Champions, con i giallorossi nel girone con Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag: "Un sorteggio complicato, ma con le grandi squadre che ci sono difficilmente potevamo sperare in un gruppo facile. Sicuramente è uno dei gruppi più complicati. L'Atletico? Non poter comprare giocatori pesa, ma hanno comunque fatto bene perché non hanno ceduto i giocatori importanti e qualcuno è tornato dal prestito. Se dovessi dire due favorite, direi Chelsea e Atletico. Ma noi lavoriamo per competere ai massimi livelli. La Roma vuol fare la storia, ci proveremo".