Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con il Chelsea, il ds della Roma fa il punto tra Champions League e infermeria: "Siamo in una posizione favorevole dopo tre gare, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare su questa strada, il nostro primo obiettivo è il passaggio del turno. I ragazzi sono molto motivati e vogliono far bene contro il Chelsea. Gli inglesi sono una squadra difficile, ma non abbiamo fiducia. Troppi infortuni? Noi stiamo cercando soluzioni per rimediare a questo e lavorare su questo. Non è facile perché ogni infortunio è diverso. Il nostro lavoro è trovare una soluzione, oggi però siamo concentrati alla gara, i tifosi devono stare tranquilli".