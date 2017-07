Monchi ci riprova per Munir. Ne sono convinti in Catalogna: secondo il quotidiano sportivo Sport, il direttore sportivo della Roma sarebbe pronto a sferrare l'assalto per l'attaccante del Barcellona, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Valencia. I blaugrana non ritengono incedibile il calciatore ma vogliono incassare una cifra che ritengono congrua al valore della punta: l'obiettivo di Monchi è quello di presentare un'offerta di 25 milioni di euro. Anche per questo motivo, il d.s. avrebbe chiesto un colloquio a James Pallotta a Boston.