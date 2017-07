Hector Moreno, difensore messicano della Roma, parla in conferenza stampa: "Sto molto bene. Sono felice di essere in una grande squadra. Voglio raggiungere il prima possibile l'intesa con i miei compagni. Mi trovo molto bene con tutti, non solo con i compagni di reparto. Sto cercando di adeguarmi. Sono felice di giocare, non importa se centrale o esterno. Ovviamente il difensore centrale è il mio ruolo naturale. Dei compagni mi ha impressionato di più Daniele De Rossi, per quello che rappresenta per il club. Lo avevo già conosciuto perché lo seguivo. Un calciatore esperto, con un percorso importante che lavora sodo e aiuta sempre i compagni. È un esempio. Fazio e Manolas sono due grandissimi giocatori, non ho preferenze particolari. Mi piacerebbe giocare, spetterà poi a me adeguarmi alle caratteristiche del compagno. Manolas ha velocità, con Fazio si guadagna nel gioco aereo. Sono felicissimo alla Roma, ho raggiunto la mia massima maturità".