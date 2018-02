Hector Moreno saluta la Roma e si accasa in Spagna, precisamente alla Real Sociedad. Oggi l’ex difensore giallorosso è stato presentato in conferenza stampa dal suo nuovo club. Ecco le sue dichiarazioni: “È stato tutto molto veloce. Onestamente nella mia testa non c’era la possibilità di lasciare Roma, ma nel momento in cui il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che la Real Sociedad era interessata, ho cambiato idea perché sono venuto in un grande club. Parlando con il presidente e con il mister, mi hanno motivato e mi hanno parlato di cose fantastiche. Voglio vivere notti meravigliose con la Real Sociedad e darò tutto per farlo”.