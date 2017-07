"La Roma rappresenta il punto più alto della mia carriera. Un’opportunità del genere è qualcosa che ho sempre desiderato, è una sfida importante per me". Hector Moreno, difensore della Roma, ai microfoni della NBC ha parlato del suo approdo in giallorosso. "So cosa i tifosi si aspettano da me. Se dovessi fare bene, in Italia guarderebbero al Messico come un paese dal quale attingere per trovare buoni giocatori. Dalle nostre parti il calcio è vissuto con tanta passione".