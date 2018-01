Ecco le prime parole di Jonathan Silva da giocatore della Roma.



“Sono molto felice di essere arrivato alla Roma, per me è incredibile. Sono molto motivato: voglio dare il mio contributo a questo grande gruppo di giocatori” ha dichiarato Jonathan Silva dopo la firma.



“Sono molto contento dell’arrivo di Jonathan Silva, è un giocatore giovane che ha già dimostrato personalità e qualità, caratteristiche che gli hanno permesso di giocare in un club importante come lo Sporting Clube de Portugal” ha affermato invece il DS della Roma Monchi.