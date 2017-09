Radja Nainggolan torna decisivo: il centrocampista ha segnato il suo primo gol stagionale contro l'Hellas Verona sabato e lo ha fatto per la gioia dei tifosi della Roma e di... José Mourinho.



I RED DEVILS CHIAMANO - Dai Diavoli Rossi della nazionale belga a quelli del Manchester United: tornano a suonare sirene inglesi per Nainggolan, nonostante il recente rinnovo con i giallorossi fino al 2021. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Daily Star infatti Mourinho ha spedito in missione due dei suoi migliori scout la scorsa settimana: seguita da vicino infatti la sfida di Champions League tra Roma e Atletico Madrid per visionare Saul Niguez e soprattutto Nainggolan, individuato come pedina ideale per completare un centrocampo già arricchito in estate dall'arrivo di Matic. Attenzione dunque a gennaio, lo United prepara l'offensiva per il Ninja: e il gol al Verona può far solo crescere il desiderio di Mou.