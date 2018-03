Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato ai microfoni de Il Tempo in un'intervista che uscirà in forma integrale nella giornata di domani. Ecco un'anticipazione.



Adesso c’è il Bologna ma chiaramente l’attenzione è per la partita della prossima settimana contro il Barcellona…

"No, magari è quello che fanno più da fuori. Penso che noi abbiamo una partita sicuramente difficile a Bologna dove anche in passato abbiamo avuto qualche difficoltà. Bisogna affrontarla al massimo e poi ci concentreremo per la partita di Barcellona".



Come si prepara una partita contro una squadra come il Barcellona?

"Penso che sia una partita molto difficile, ma si sa. La cosa buona è che non abbiamo niente da perdere. Possiamo solo far bene, possiamo farci ancora più belli in Europa. Quindi cerchiamo di vincere contro il Bologna, perché comunque sia una vittoria ti da sempre una motivazione in più per continuare una striscia buona. Spero poi che questo riposo per le nazionali non avrà avuto qualche influenza magari sulle prestazioni della squadra, perché adesso arriva una partita dopo l’altra e dobbiamo stare bene come abbiamo finito".



Tu eri in campo quella sera al Cam Nou in quel 6-1. Avete imparato qualcosa? Come si gioca in quello stadio?

"È una partita difficile, è una squadra che ancora non ha perso e sicuramente sappiamo che è una partita tosta. Per come la pensa la gente fuori è una partita impossibile, ma magari per noi può diventare un punto di forza visto che la gente ci dà già per perdenti, poi magari ci può dare qualche motivazione in più. Ripeto noi andiamo là per giocarcela a viso aperto visto che non abbiamo nulla da perdere".