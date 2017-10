Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, sogno estivo dell'Inter, ospite della Domenica Sportiva, perla del rapporto con Spalletti, suo ex allenatore in giallorosso e ora alla guida dei nerazzurri: "Se mi manca Spalletti perché ero il più utilizzato? Sono dati della prima parte di stagione. Vedremo alla fine. Le sue parole? Le parole e i complimenti fanno sempre piacere. Io ho le mie caratteristiche, che sono diverse da quelle degli altri. Se mi trovo meglio con Spalletti o Di Francesco? A Cagliari giocavo dove gioco quest’anno, mentre Spalletti mi ha trasformato in un giocatore più offensivo. Sono stato notato di più per i gol, ma in questo ruolo cerco di aiutare i miei compagni. Mi sto riadattando"