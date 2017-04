Al termine di Pescara-Roma Radja Nainggolan ha parlato a Premium Sport: "Nel primo tempo potevamo essere in vantaggi di molti gol ma abbiamo sbagliato molto. Poi sul 4-0 abbiamo gestito la gara, peccato per il gol subito ma nel complesso abbiamo fatto una buona gara. Lazio, Milan e Juve decisive per il secondo posto? Noi pensiamo a una gara alla volta, ora c’è il derby. Fisicamente stiamo bene e siamo pronti: tutte le gare saranno difficili ma le prepareremo con molta serenità. Contro la Lazio la rivincita della Coppa Italia? Su sei derby giocati ne ho perso solo uno ma purtroppo quello più pesante. Il derby è sempre una gara particolare, è alla nostra portata e sarà una partita sicuramente sentita e molto tirata. Dzeko arrabbiato per il cambio? Quest’anno sta facendo molti gol e ci teneva a farne anche oggi. Lo capisco da una parte ma le scelte sono sempre da rispettare".