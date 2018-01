Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport in vista della sfida con la Samp: "È un momento particolare, ma vogliamo invertire questa rotta. Stiamo lavorando, non è facile, manca un po' di fiducia per i risultati, speriamo torni la vittoria per riprendere il cammino giusto. Sono a disposizione della squadra, cerco di dare una mano, lavorando potremo risolvere tutto. La mia eventuale cessione? Ogni giocatore vive questi momenti diversamente, sono sempre stato sereno. Si è sempre parlato di me, sono abituato, non ho altri pensieri. Finché non c'è scritto nulla di ufficiale non bisogna parlare, sono qua e sto bene. Dzeko? È a disposizione dei compagni, lo vedo concentrato".