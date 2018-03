Bagno di folla, ma pure la contestazione di un tifoso. Ieri pomeriggio Nainggolan ed El Shaarawy hanno presentato al Nike Store di via del Corso una nuova collezione di scarpini. “Sogno lo scudetto della Roma più del Mondiale col Belgio. Se non avessi fatto il calciatore sarei in mezzo a una strada”, ha dichiarato il Ninja i unna breve intervista allo Youtuber Dexter . “Il mio obiettivo è il quarto posto e raggiungere la doppia cifra di gol in campionato. Ai mondiali tiferò Egitto”, le parole del Faraone. A fine presentazione però un tifoso non gliele ha mandate a dire: “Vi dovete sudare questa maglia. Ve la dovete meritare”.