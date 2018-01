Non è finita finché non è finita. In fondo ci sono i telefoni, per parlare con James Pallotta e per ricevere un mandato ben preciso: riallacciare i contatti. È accaduto nelle ultime ore: la Roma e il Guangzhou Evergrande sono tornati a relazionarsi per Radja Nainggolan.



Come riportato nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’input è arrivato direttamente dal presidente giallorosso. Una telefonata tra la Roma e i rappresentanti del Guangzhou con questo obiettivo: proviamo a studiare un modo per superare l’impasse degli ultimi giorni, valutiamo tutte le tecnicalità di un affare finanziariamente complicato. Affare che però era stato portato a termine, prima dello stop imposto al Guangzhou dal Partito Comunista dopo il caso Aubameyang.