Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, posta su Twitter delle dichiarazioni riguardanti il Belgio e il Mondiale: "Leggo cose sul fatto che non ero infortunato in nazionale.. perché non parlate con i dottori per verificare? Avreste dovuto vedere le lacrime che ho avuto. A volte i commenti dal Belgio sono un dramma... non mi sono allenato questa settimana per cui era un rischio. Leggo commenti davvero stupidi, un giocatore che non c’è stato avrebbe comunque voluto giocare per dimostrare di valere il mondiale... che per me è tutto".