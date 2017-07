È bastato un commento su Instagram per gelare i tifosi della Roma: Radja Nainggolan ha alimentato i dubbi sulla sua permanenza nella capitale, con un semplice "non so", postato sul profilo del suo compagno di reparto Kevin Strootman. Le pretendenti del Ninja scalpitano e sono pronte ad approfittare di una rottura con la Roma, se non dovesse raggiungersi l'accordo per il rinnovo. È fortissimo l'interesse dello United, così come quello dell'Inter, dove Radja ritroverebbe Luciano Spalletti. I bookmaker inglesi, in particolare, si focalizzano sui nerazzurri: nelle ultime 24 ore la quota sul Ninja a San Siro è letteralmente crollata, da 10 a 3 volte la scommessa. Un pelo avanti la soluzione United, piazzato a 2,00, anche se per il momento non è affatto esclusa, anzi, la possibilità che la trattativa sul rinnovo vada a buon fine. Radja ancora a Roma a settembre viaggia a 1,25.