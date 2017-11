Ottimo avvio di stagione, tra campionato e Champions League, per la nuova Roma di Eusebio Di Francesco. Eppure c'è chi preferisce non pronunciare la parola scudetto, come Radja Nainggolan, che ha parlato a Sky Sport: "Scudetto? Non ne voglio sentir parlare, ma stiamo facendo un buon cammino. Di Francesco fa sentire tutti importanti, anche i giocatori che giocano meno. Così, quando vengono chiamati in causa, danno di più perché sanno che l'occasione arriva: ogni giocatore sta sul pezzo".



NUOVO VECCHIO RUOLO - "Sono sereno, gioco dove mi mette Di Francesco. Sono a disposizione e do il massimo per la squadra. Ho fatto solo un po' di fatica a inizio anno per riadattarmi al vecchio ruolo, ma adesso mi sto trovando benissimo. La convocazione con la nazionale? Ora che l'ho riconquistata, spero di restarci".