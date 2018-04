Serata amara per la Roma, che torna da Barcellona con 4 gol al passivo e una brutta notizia: continuano i problemi di Nainggolan, che non recupererà per il match con la Fiorentina, in programma sabato alle 18. Ieri sera il belga è rimasto in tribuna a soffrire guardando i compagni lottare al posto suo. Il problema rimediato contro il Bologna non è stato smaltito e costringe il centrocampista ad un nuovo riposo forzato