Nainggolan intervistato da Sportmazine.be ha parlato della sua esclusione momentanea dal Belgio: "Penso sempre alla nazionale. Penso che sulla base dei miei risultati negli ultimi anni, merito di essere parte della selezione. Non ho problemi con il ct Martinez. Dove giocare? Mi metterei coi due centrocampisti centrali in quel 3-4-2-1. Questo è il mio posto migliore. Ma la cosa più importante far parte della selezione dei Mondiali. Ho perso la precedente Coppa del Mondo e non vorrei perdere pure questa. Sto bene con tutti. Basta chiedere in giro. Non sono un piantagrane, non ho mai avuto problemi con un altro giocatore. Ma forse dovrei migliorare il rapporto con il ct, anche se non ho mai avuto problemi con lui. A volte devi accettare che le scelte sono fatte che non sei nemmeno d’accordo". Infine sulla Roma: “Potevo andare al Chelsea, ma anche ad altre squadre. Ma spostarmi a 28-29 anni, in una nuova cultura, uno stile di vita diverso, non è per me. Preferisco restare dove mi sento bene. E a Roma mi sento bene”.