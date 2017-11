Il Belgio aveva confermato la lesione all'inguine nella giornata di ieri e oggi il centrocampista giallorosso Radja Nainggolan ha dato sensazioni negative su i social network per il suo recupero in vista del derby contro la Lazio di sabato 18.



Il centrocampista belga ha infatti postato un video in cui si sottopone a massaggi e cure per la riabilitazione dall'infortunio abbinando a due emoticon che significano "forza" una faccina triste. Un segnale negativo che un guerriero come lui non è solito mostrare. Lo stop è serio e Di Francesco non lo rischierà. Per il derby salgono le quotazione di Lorenzo Pellegrini