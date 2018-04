Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Uefa, a pochi giorni dall’attesa semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool. Queste le sue parole sulla competizione europea, sul suo stile di gioco e i tifosi della Roma.





Sul suo modo di giocare

Non sono io a giudicare me stesso, ma se c’è una cosa che ho sempre dato è il massimo per i miei compagni e per la società. Si può sbagliare una partita, ma l’importante è dare il massimo ed è quello che ho sempre fatto.



Sul sogno Champions League

La Champions è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato, ora mi manca solo il Mondiale anche se è una cosa difficile. La Champions è un’altra atmosfera, è un campionato a sé. Sai che si può sempre passare perché sono partite secche. Alla fine è un percorso corto, se si sbaglia lo si paga, però si possono togliere tante soddisfazioni ed è questo quello che possiamo provare a fare.





Sui tifosi della Roma

Magari qualcosa in noi calciatori cambia, perché si sente un ambiente diverso, non si gioca contro una squadra italiana. Questo magari cambia qualcosa, e ti da quella motivazione in più.