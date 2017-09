Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, parla ai microfoni di Premium dopo la vittoria della Roma sul campo del Qarabag, con un risicato 2-1: "L’importante era vincere, non abbiamo fatto una buona partita però ci portiamo via i tre punti e siamo soddisfatti. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato subito, poi abbiamo raddoppiato e sfiorato il terzo gol. Da lì abbiamo finito, non abbiamo più fatto vedere il nostro gioco. Non ci sono scuse, del campo o altro, però salviamo i tre punti. Non lo so, forse abbiamo sottovalutato un po’ l’impegno ma l’importante era vincere".