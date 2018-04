Secondo Sky Sport non sono positive le ultime indiscrezioni da Barcellona: filtra infatti pessimismo sulla presenza in campo dal 1' minuto di Radja Nainggolan nell'andata dei quarti di finale di Champions di stasera tra i blaugrana e la Roma. Il belga, uscito acciaccato nell'ultima di campionato contro il Bologna, era stato convocato a sorpresa da Di Francesco per la trasferta catalana.



ILLUSIONE - In aereoporto ieri il Ninja aveva mostrato ottimismo: "Ce la faccio? Eh certo, altrimenti mica sarei partito. Sto alla grande". In campo anche per la rifinitura, l'ematoma pareva superato e Radja sembrava davvero poter guidare i giallorossi contro la banda Messi. Ma il provino di stamattina non è andato bene, così Di Francesco, a scopo precauzionale, ha deciso di non rischiarlo. Nainggolan siederà in panchina: dal 1' minuto pronto Pellegrini.