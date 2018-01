Tornerà titolare contro l’Inter dopo l’esclusione dalla partita con l’Atalanta, ma su Radja Nainggolan sono ancora puntati i riflettori dei bookmaker. Il caos successivo ai video dei festeggiamenti di fine anno ha lasciato il segno sulle lavagne inglesi, dove la cessione del Ninja a gennaio non è un’ipotesi da escludere: per la sigla Stanleybet in prima fila per il giocatore della Roma c’è il Chelsea, a 2,75, seguito dal Manchester United a 5,00. In lista anche l’Inter a 6,00 e il Monaco a 15,00, Manchester City e Psg sono a 25,00. Lo scenario più probabile, comunque, resta la permanenza alla Roma, bancata a un rassicurante 1.01.