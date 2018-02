Hidetoshi Nakata, ex centrocampista visto in Italia con la maglia della Roma, Perugia, Fiorentina, Parma e Bologna è intervenuto a RMC Sport a margine della presentazione della cerimonia dei Laureus Awards. Il giapponese ha detto la sua sull'attuale momento della formazione di Di Francesco.



RAPPORTO COL CALCIO - “Sto molto bene. Il mio rapporto con il calcio? Onestamente gioco poco e lavoro poco. A gennaio non ho seguito molto il calcio, in questo momento sono fuori”.



ROMA - “Per una squadra come la Roma vincere sempre non è facile, spero in futuro possa fare meglio”.



DI FRANCESCO - “Lo conosco, è una persona che forse pensa un po troppo. Deve fare le cose badando solo al suo cuore”.



SCUDETTO A ROMA - “La Roma è una grande squadra, non è facile la gestione, ma oggi Juventus e Napoli sono due squadre molto forti. Lottare con loro non è facile, ma spero che i giallorossi tornino presto a lottare per lo scudetto. La Lazio davanti? L’obiettivo non è arrivare davanti alla Lazio, l’obiettivo è diverso”.



TOTTI DIRIGENTE - “Come lo vedo? Non so cosa sappia fare come dirigente”.



BUFFON CONTINUA - “Io come giocatore ho smesso quando avevo 29 anni, non posso certo consigliargli di proseguire, può decidere solo lui. Smettere è molto difficile, nessuno vuole lasciare il calcio, ma prima o poi quella decisione deve arrivare”.



ITALIA OUT DAI MONDIALI - “Non me l’aspettavo, non so se hanno lavorato bene o male, ma bisogna cambiare. Io ho vissuto uno due periodi migliori”.