Hidetoshi Nakata, ex giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Difficoltà dei giallorossi? Per una squadra come la Roma vincere sempre non è facile. Spero in futuro possa fare meglio. Di Francesco? Lo conosco, è una persona che forse pensa un po' troppo. Deve fare le cose badando solo al suo cuore".



SCUDETTO - "La Roma è una grande squadra, non è facile la gestione, ma oggi Juventus e Napoli sono due squadre molto forti. Lottare con loro non è semplice, ma spero la Roma torni presto".