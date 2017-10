E' Roma-Napoli il secondo big match dell'ottava giornata di campionato. Una sfida ricca di incroci e che torna a disputarsi in orario serale (fischio d'inizio ore 20.45) dopo molto tempo. I padroni di casa di Eusebio Di Francesco sono chiamati a confermare l'ottimo momento dopo la vittoria ottenuta sul Milan e rilanciare la propria corsa verso lo scudetto fermando quelli di Maurizio Sarri ancora imbattuti e con 7 vittorie nelle prime 7 gare.



Tra Roma e Napoli nelle ultime 10 sfide di campionato soltanto una volta è uscito il segno X (0-0 nel dicembre 2015) ma sono i giallorossi ad essere in vantaggio nel parziale con cinque successi contro i quattro dei partenopei. Prima del successo nello scorso campionato, il Napoli non conquistava i tre punti all’Olimpico contro la Roma da febbraio 2011.



Le due squadre vantano due dei migliori attacchi degli ultimi anni con la Roma che segna da 27 partite di campionato consecutive e in caso di gol, stabilirebbe il proprio record di incontri di fila con almeno una rete all’attivo, mentre il Napoli che è la squadra più prolifica nei secondi tempi di questo campionato con ben 16 reti all'attivo.