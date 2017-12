Otto sconfitte in 8 partite allo Stadium, ma soprattutto una classifica avulsa che la vede soccombere. La Roma, incapace di vincere nel nuovo impianto juventino, continua a fallire i big match. Negli scontri diretti tra le prime quattro ecco la raccolta punti: Juventus 7, Inter 5, Napoli 4, Roma 0. Di Francesco ha spesso tirato in ballo “la mentalità”, che però i giallorossi dimostrano di non avere ancora nonostante i successi in Champions.