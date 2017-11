Il direttore sportivo della Roma, Monchi è ripartito dagli Stati Uniti con il via libera per tornare sul mercato. A causa della rottura del crociato di Karsdorp, è il ruolo di terzino destro quello nel quale intervenire a gennaio. Anche con un prestito, se possibile. Il rinforzo arriverà dall'estero.



Secondo il Corriere dello Sport, un'opportunità interessante è quella di Aleix Vidal, esterno destro del Barcellona. Ha 28 anni, lo scorso anno s'infortunò alla caviglia e quest'anno fatica a trovare spazio. Può giocare sia in difesa sia avanzato.



Altra pista che porta in Spagna riguarda Vrsaljko dell’Atletico Madrid, vecchia conoscenza di Di Francesco che lo ha avuto al Sassuolo. Il croato ha 25 anni, su di lui c’è anche il Napoli, alla ricerca del sostituto di Ghoulam.



Da segnalare un chiaro messaggio dell’agente di Domenico Berardi ("Sarebbe un onore tornare a lavorare con Di Francesco") in risposta agli apprezzamenti espressi dal tecnico della Roma nel corso della visita al Corriere dello Sport.