«Under? Sono stato a Verona a vedere la partita, ci siamo incontrati con il ragazzo sistematicamente, domani vado a Monaco a vedere il Bayern contro il Besiktas e poi andrò a vedere la Roma per seguire Under che potrebbe fare il suo esordio. Sono scelte di Di francesco, ma il ragazzo è cresciuto molto, e si è visto in queste ultime partite in cui ha fatto quattro gol. Grandi meriti alla società e all'allenatore, che ha saputo aspettare, ne ha visto il valore, la professionalità in allenamento, ma è stato bravo a centellinarlo all'inizio ma a dargli sempre fiducia ma attendere il giusto tempo». Carlo Nicolini vice del ct della Turchia Mircea Lucescu, parla così all'Adnkronos, del giovane attaccante turco della Roma Cengiz Under. "Passare a 20 anni nel campionato italiano, che è tatticamente il più difficile, non è semplice. Ci ha messo tanto impegno, anche noi abbiamo cercato di aiutarlo, nei momenti di scoramento che ha avuto ad ottobre e novembre, non capendo la lingua. Ha lavorato tanto a livello tattico che è il punto debole dei giocatori turchi. Complimenti a Di Francesco che ora ne sta raccogliendo i frutti. Il ragazzo sta bene, noi speriamo che giochi contro lo Shakhtar perché è uno step in più di crescita e di esperienza".