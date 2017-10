La Roma si prepara ad affrontare la terza gara di Champions League in programma mercoledì alle 20.45 a Londra contro il Chelsea, anche se con una problematica in più. Domani alle 10.30 i giallorossi sosterranno la seduta di rifinitura a Trigoria: la scelta è stata presa dalla società per motivi logistici. L'hotel che ospiterà De Rossi e compagni in Inghilterra è piuttosto distante dall'aeroporto di Stansted e il club, per non gravare sul programma della trasferta, ha preferito non svolgere l'ultimo allenamento prima del match a Stamford Bridge.