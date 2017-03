Un futuro tutto da scrivere. Che passa dal campo e dal mercato. E' un anno delicato per la Roma che in attesa di fare passi concreti nella costruzione del nuovo stadio, prende tempo sul problema delle perdite di bilancio, che al 31 dicembre 2016 ammontavano a 48,7 milioni di euro. Nell'assemblea prevista, in prima e in seconda convocazione, il 10 e l'11 aprile, arriverà la proposta ai soci di prendere tempo di aspettare sino all'assemblea che in autunno sarà chiamata ad approvare i numeri dell'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2017. Insomma, si aspetteranno i risultati (giallorossi ancora in corsa in Coppa Italia e in lotta per andare in Champions League) e le operazioni estive per sistemare i conti, al momento preoccupanti.



VIA LA VECCHIA GUARDIA? - Sul mercato è attesa una rivoluzione: secondo quanto scrive oggi Il Messaggero non costituiscono una priorità i rinnovi dei contratti di Totti, De Rossi e Strootman (sul quale è forte l'interesse dell'Inter) così come al momento non è in programma il ritocco dell'ingaggio di Nainggolan. La Roma cambierà volto, è attesa almeno una cessione importante, con Manolas in pole position. Il centrale greco è in trattativa avanzata con l'Inter, che lo considera una prima scelta, occhio anche al futuro di Radja, che nella capitale sta bene, ma ha offerte dalla Premier. Di certo non sarà riscattato Vermaelen, che tornerà al Barcellona, Szczesny salvo sorprese tornerà all'Arsenal. Le entrate saranno condizionate dalla uscite, senza dimenticare che c'è il mercato della scorsa estate da pagare, circa quaranta milioni di euro.