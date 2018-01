Belec non convince e in casa Benevento si continua a cercare un nuovo portiere. Il nome nuovo in questo senso, secondo Il Mattino, è quello di Lukasz Skorupski, polacco della Roma rientrato quest'anno dal prestito biennale all'Empoli. Il polacco finora non ha trovato spazio nella Capitale a causa della splendida stagione di Alisson e così il Benevento si è fatto sotto. Ostacolo all'operazione la valutazione fatta dalla Roma del giocatore: 8 milioni di euro.